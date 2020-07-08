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10:15   8 Июля 2020
Общество

Крашенинников: пакет поправок в Конституцию по территориальной целостности внесут 8 июля

Крашенинников: пакет поправок в Конституцию по территориальной целостности внесут 8 июля

Первые изменения по поправкам к Конституции РФ внесут в Госдуму в среду, 8 июля. Они будут касаться территориальной целостности страны. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников.

Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности внесен в Госдуму. Административные санкции за призывы к нарушению территориальной целостности страны могут достигнуть 300 тысяч рублей. За публичные призывы поступило предложение лишать свободы на срок до 4 лет, заявил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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