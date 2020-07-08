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10:03   8 Июля 2020
Общество

Кабмин РФ выделит 13,5 млрд рублей на пособия по безработице

Кабмин РФ выделит 13,5 млрд рублей на пособия по безработице

Правительство Российской Федерации согласует выделение 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Средства будут поступать гражданам в течение лета.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, кабмин подписал постановление о продлении срока, в течение которого безработные россияне смогут получать пособия в повышенном размере. Люди будут получать финансы в установленном порядке до конца августа, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей", — заявил председатель Правительства РФ.

Минимальный размер выплаты до конца августа составляет 4,5 тыс. рублей. После эта величина снизится до 1,5 тыс. рублей. В то же время максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей. Его получают граждане, которые лишились рабочего места с 1 марта 2020 года. Также предусмотрена выплата в 3 тыс. рублей на детей, чьи родители потеряли постоянный заработок.

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Автор: Яна Либерман
#россия #пособия #безработица #правительство рф

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