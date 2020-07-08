Кабмин РФ выделит 13,5 млрд рублей на пособия по безработице

Правительство Российской Федерации согласует выделение 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Средства будут поступать гражданам в течение лета.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, кабмин подписал постановление о продлении срока, в течение которого безработные россияне смогут получать пособия в повышенном размере. Люди будут получать финансы в установленном порядке до конца августа, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей", — заявил председатель Правительства РФ.

Минимальный размер выплаты до конца августа составляет 4,5 тыс. рублей. После эта величина снизится до 1,5 тыс. рублей. В то же время максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей. Его получают граждане, которые лишились рабочего места с 1 марта 2020 года. Также предусмотрена выплата в 3 тыс. рублей на детей, чьи родители потеряли постоянный заработок.