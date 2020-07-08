Глава комитета Госдумы по труду считает невозможным перенос Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину предложили перенести День России с 12 июня на 1 июля. Такая инициатива поступила от члена Общественной палаты РФ (ОП), председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал «Политике Сегодня», что это невозможно.

Ирина Волынец предлагает установить государственный праздник на 1 июля, когда прошло основное голосование по поправкам в Конституцию РФ. По мнению общественницы, 12 июня у граждан страны ассоциируется не столько с приобретением Россией независимости, сколько с распадом Советского Союза.

В комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов идею не одобряют, ссылаясь на историческую преемственность праздника. Именно 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В тот же день годом позже прошли первые президентские выборы в новейшей истории России, на которых победил Борис Ельцин.

«Считаю, что это невозможно. 12 июня — не выдуманная дата. Надо вспомнить события 1990 года и понимать, почему именно 12 июня определена как дата Дня России. Чем обоснован выбор даты 1 июля мне совершенно непонятно. 1 июля не принималась новая Конституция, а проходило общероссийское голосование по одобрению ранее принятых парламентом поправок. До этого тоже поправки вносились и одобрялись, Конституция — живой документ», — поделился Нилов с корреспондентом ПС.

Он напомнил, что изначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, а вынужденная мера по переносу на июль была связана с коронавирусной инфекцией.

«У даты 12 июня гораздо больше обоснований исторического характера, почему этот день должен являться праздником», — заключил Нилов.

Предлагает перенести День России и фракция ЛДПР, но в партии выбрали другую дату — 21 сентября. В этот день, согласно летописям, Рюрик занял княжеский престол в Старой Ладоге и Новгороде в 862 году, положив начало российской государственности.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как День России в 2020 году отметили сибирские художники: 570-метровая надпись «Россия» появилась на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии.