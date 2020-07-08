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9:34   8 Июля 2020
Политика

Россия предложила ООН принять резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию

Россия предложила ООН принять резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию

Россия предложила СБ ООН принять резолюцию, которая предусматривает продление поставок трансграничной гуманитарной помощи в Сирию через КПП на границе с Турцией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Китай и Россия наложили вето на проект резолюции Бельгии и ФРГ. В нем предлагалось оставить открытыми для ООН два контрольно-пропускных пункта, пишет ТАСС.

"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", — отметил Небензя.

Постпред сообщил, что РФ представит свой проект резолюции, подразумевающий продление механизма поставок на полгода. По его словам, в этом случае количество действующих КПП сократится до пункта "Баб-эль-Хава", который находится на границе с Турцией.

Количество подконтрольных сирийскому правительству территорий "значительно сократилось" за последние годы, отметил Небензя. Он призвал партнеров по Совету Безопасности и другие государства — члены ООН поддержать проект по продлению гуманитарной помощи жителям Идлиба.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #турция #оон #гумпомощь

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