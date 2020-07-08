Собчак задержали на Лубянской площади в Москве

Журналистка Ксения Собчак была задержана на Лубянке в Москве. Собчак заверила, что не понимает причины задержания. Также она утверждает, что не участвовала в акции в поддержку заподозренного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Собчак сообщила, что находится в автозаке с коллегами журналистами. На ней была майка "Свободу Ивану Сафронову", но в пикете телеведущая не стояла. Она прибыла на Лубянскую площадь для съемок ролика своей программы на YouTube "Осторожно, новости". Планов участвовать в одиночном пикете у нее не было. Журналистка добавила, что причина задержания ей не ясна.

Глава Роскосмоса Иван Сафронов был задержан по делу о госизмене во вторник утром. Согласно данным ФСБ, он передавал НАТО информацию, являющуюся государственной тайной. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Задержание Сафронова не касается его должности в госкорпорации.