Социолог Манчук предсказал обострение политической ситуации на Украине осенью

Основные игроки украинской политики делают ставку на осень, когда в стране в условиях социальной и экономической нестабильности и слабости руководства пройдут выборы в местные органы власти. И результаты этих выборов могут оказаться очень непредсказуемыми.

Об этом в среду, 8 июля, пишет украинский журналист и социолог Андрей Манчук, рассуждая о стремительном падении рейтинга действующего президента Украины Владимира Зеленского, который во время своей избирательной кампании 1,5 года назад обещал «придет весна – будем сажать». Этот лозунг, обещавший избирателям привлечь к ответственности находившегося тогда у власти Петра Порошенко и его окружение за все их преступления, принес Зеленскому огромную популярность, но теперь стало ясно, что это были всего лишь слова.

Партия власти «Слуга народа» не отправила за решетку ни одного из представителей прежней преступной власти, а сам Зеленский полностью перенял от своего предшественника губительный для страны и ее населения политический курс.

«В стране по-прежнему продолжаются война и уличный террор ультраправых, конфронтация с Москвой только растет, а правительство готовится распродавать землю и плотно сидит на игле международных кредитов, демонстрируя все признаки неприличной зависимости от внешнего управления», — приводит мнение Манчука издание «Украина.ру».

Плюс ко всему, накануне Зеленский заявил в Конституционном суде, что у него нет никаких претензий к предложенному в свое время Порошенко закону о дискриминации русского языка, несмотря на то, что раньше представители его партии не раз говорили о необходимости если не отменить, то хотя бы пересмотреть этот националистический документ, который отнимает у президента голоса жителей всего русскоязычного Юго-Востока страны.

Однако не только Юго-Восток отворачивается от Зеленского, население Украины повсеместно отказывает в дальнейшем доверии действующей власти, которая во время недавнего карантина из-за пандемии коронавируса показала свою непоследовательность и неэффективность. В результате хаотичных действий правительства в стране произошло массовое разорение мелкого бизнеса и появилось множество безработных, однако власти продолжают свой курс на закрытие клиник и увольнение медработников, не предпринимая при этом никаких действий по преодолению кризиса и помощи пострадавшим, и не имея даже никакой программы.

Зеленский и его соратники предпочитают закрывать глаза на то, что жить на Украине становиться все труднее, и это безразличие вызывает в обществе растущее раздражение.

«Все это заставляет серьезно задуматься о ближайшем политическом будущем украинского президента, которого досрочно начинают рассматривать в качестве «хромой утки». По мере снижения популярности Владимира Зеленского он приобретает себе опасную репутацию зависимого и неуверенного в себе руководителя», — говорится в статье.

При этом, как отмечает Манчук, сложившаяся ситуация провоцирует на активные действия националистическую оппозицию, которая окончательно сплотилась вокруг экс-президента Петра Порошенко и в качестве лозунга использует издевательские слова:

«Придет осень — будем снимать», — оборачивая против Зеленского его собственные невыполненные предвыборные обещания.

Неумелые действия власти позволяют Порошенко на них пиариться. Он даже показательно назначил главой своего штаба Александра Турчинова, известного своим умением организовывать уличные акции, то есть экс-президент даже не скрывает своих намерений организовать на Украине новый майдан, используя в качестве предлога практически любой повод.

«Падение курса гривны, дальнейший рост безработицы — за счет запертых внутри страны заробитчан, последствия продажи земли, задолженности по зарплате — все это создает почву для социального взрыва. А при отсутствии зачищенных политическими репрессиями левых им рассчитывают воспользоваться радикальные ультраправые», — отмечает автор.

Поэтому предстоящие осенью выборы в местные органы власти могут обернуться совершенно неожиданными для президента последствиями – общество уже радикализовано до предела и достаточно любого скандала с партией «Слуга народа», чтобы люди хлынули на улицу с протестами. Именно на это и делают ставку украинские политики, которые хотят использовать в собственных интересах обострение ситуации в стране.