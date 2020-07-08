Путину предложили перенести дату празднования Дня России

Инициативу перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля выдвинула член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила президенту Владимиру Путину соответствующее обращение.

Член Общественной палаты РФ, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести дату празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. В своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину она объяснила это тем, что, по ее мнению, у многих россиян 12 июня ассоциируется с распадом СССР, а не с образованием независимой страны.

1 июля наиболее подходит для национального праздника, считает Волынец. Именно в эту дату состоялось голосование по поправкам к Конституции и большинство граждан их поддержали. Это день общественница предлагает сделать праздничным и выходным.