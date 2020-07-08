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9:18   8 Июля 2020
Общество

Комитет Совфеда предложил освободить медучреждения от налога на имущество и землю

Комитет Совфеда предложил освободить медучреждения от налога на имущество и землю

Нужно освободить от налога на землю и имущество государственные и муниципальные медицинские организации. С таким предложением выступила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Проработкой этого вопроса сейчас занимаются в комитете Совета Федерации по социальной политике. Кусайко отметила, что от налога на землю необходимо освободить те территории, где расположены относящиеся к медучреждениям здания, строения и сооружения, созданные для оказания населению бесплатной медицинской помощи в рамках программ госгарантий.

Она считает, что больницы не должны платить налоги. Кусайко напомнила, что от налогов уже освободилась уголовно-исполнительная система, религиозные организации, а также всероссийские организации инвалидов.

Учитывая необходимость реализации этими организациями задач в сфере здравоохранения, включая перечисление зарплат медицинским работникам, сенатор попросила рассмотреть возможность освобождения от налогообложения медицинских организаций. Документ есть в распоряжении "Парламентской газеты".

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Автор: Кристина Мокроусова
#налоги #медицина #совет федерации

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