Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

Украинцев "жестоко обманули" на выборах президента в 2019 году, когда победу одержал Владимир Зеленский. Об этом заявила председатель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

По ее словам, руководить страной поставили "марионетку", которая не может самостоятельно принимать решения. Партия Тимошенко готовится к моменту, когда украинцы это осознают, передает РИА Новости.

Политик также отметила, что Украина покупает за рубежом овощи, фрукты и картофель, хотя имеет ресурсы для собственного производства этих продуктов. По ее мнению, стране нужен антикризисный план.