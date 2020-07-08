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 Более 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Белграде

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9:01   8 Июля 2020
Политика

Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

Украинцев "жестоко обманули" на выборах президента в 2019 году, когда победу одержал Владимир Зеленский. Об этом заявила председатель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

По ее словам, руководить страной поставили "марионетку", которая не может самостоятельно принимать решения. Партия Тимошенко готовится к моменту, когда украинцы это осознают, передает РИА Новости.

Политик также отметила, что Украина покупает за рубежом овощи, фрукты и картофель, хотя имеет ресурсы для собственного производства этих продуктов. По ее мнению, стране нужен антикризисный план.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #выборы #кризис #юлия тимошенко #владимир зеленский

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