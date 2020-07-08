Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД планирует изменить водительские права и ПТС

МВД планирует изменить водительские права и ПТС

 Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"

Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"
Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

 База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции

База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
МВД планирует изменить водительские права и ПТС

МВД планирует изменить водительские права и ПТС

 Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"

Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"
Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

 База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции

База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
8:52   8 Июля 2020
Политика

База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции

База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции

Турция нанесла массированный авиаудар по ливийской авиабазе Аль-Джуфра, исполнив свое "возмездие" за нападение на базу Аль-Ватыя. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В результате было уничтожено много техники, десятки людей погибли. Удары были нанесены в качестве ответной реакции на нападение на авиабазу Аль-Ватыя, совершенное несколько дней назад, передает Федеральное агентство новостей.

В ходе нападения на Аль-Ватыю пострадали сотни боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых поддерживает Анкара. Также погибли и турецкие военные. Однако достоверно неизвестно, кто совершил удар. Эксперты склоняются к версии, что это были не силы Ливийской национальной армии (ЛНА), а ОАЭ или Франция.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #авиаудары

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...