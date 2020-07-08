База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции

Турция нанесла массированный авиаудар по ливийской авиабазе Аль-Джуфра, исполнив свое "возмездие" за нападение на базу Аль-Ватыя. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В результате было уничтожено много техники, десятки людей погибли. Удары были нанесены в качестве ответной реакции на нападение на авиабазу Аль-Ватыя, совершенное несколько дней назад, передает Федеральное агентство новостей.

В ходе нападения на Аль-Ватыю пострадали сотни боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых поддерживает Анкара. Также погибли и турецкие военные. Однако достоверно неизвестно, кто совершил удар. Эксперты склоняются к версии, что это были не силы Ливийской национальной армии (ЛНА), а ОАЭ или Франция.