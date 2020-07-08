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8:20   8 Июля 2020
Политика

Китай рассказал об условии присоединения к переговорам по снижению ядерного потенциала

Китай рассказал об условии присоединения к переговорам по снижению ядерного потенциала

Китай присоединится к трехсторонним переговорам по разоружению с Вашингтоном и Москвой при условии сокращения ядерного арсенала США до уровня Пекина. Соответствующе заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Фу Цун сообщил, что есть два варианта, при которых возможно участие Китая в переговорах с Россией и США по разоружению. Он заявил, что при первом варианте Китай должен поднять показатели по вооружению до уровня США. По словам дипломата, также есть возможность США уменьшить свой уровень до китайского. Он подчеркнул, что Белый дом не отреагировал на эти предложения.

Однако Китай понимает, что "этого не случится", подчеркнул дипломат. Об этом пишет РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #китай

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