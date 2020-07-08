Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД планирует изменить водительские права и ПТС

МВД планирует изменить водительские права и ПТС

 Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"

Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"
Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

 База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции

База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
МВД планирует изменить водительские права и ПТС

МВД планирует изменить водительские права и ПТС

 Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"

Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"
Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

Тимошенко назвала "жестоким обманом" украинцев становление Зеленского президентом

 База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции

База Аль-Джуфра оказалась под массированным ударом ВВС Турции
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
7:46   8 Июля 2020
Общество

МВД планирует изменить водительские права и ПТС

МВД планирует изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства (ПТС), форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительских прав. Сообщает РИА Новости.

Стало известно, что поменяется внешний вид водительских прав. На удостоверениях могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE (водительские права на английском и французском языках). Также в МВД хотят внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в документе о регистрации автомобиля нужно будет указывать информацию о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченное время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#права #мвд #птс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...