МВД планирует изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства (ПТС), форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительских прав. Сообщает РИА Новости.

Стало известно, что поменяется внешний вид водительских прав. На удостоверениях могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE (водительские права на английском и французском языках). Также в МВД хотят внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в документе о регистрации автомобиля нужно будет указывать информацию о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченное время.