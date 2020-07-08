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7:12   8 Июля 2020
Общество

Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"

Командование США усомнилось в "сговоре" России с "Талибаном"

Информация о том, что якобы имевший место "российский сговор" в Афганистане привел к гибели американских военных, не подтверждается. Об этом заявил командующий Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

Он сообщил, что подобные утверждения счел весьма тревожными, но причинно-следственная связь выявлена не была. Маккензи отметил, что военные подтвердили эту развединформацию.

Генерал заявил, что в данном случае сведений было недостаточно даже для того, чтобы он мог распорядиться провести углубленную проверку.

Он отметил, что американские подразделения в Афганистане всегда были объектом атак вооруженных формирований, хотя это и прекратилось после достижения договоренностей с запрещенной в РФ террористической организацией "Талибан".

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Автор: Василий Пименов
#афганистан #талибан #вс сша

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