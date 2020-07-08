Племянница Трампа в своей книге назвала его самым опасным человеком в мире

Президент США Дональд Трамп является самым опасным человеком в мире. Об этом заявила его племянница Мэри в своей новой книге о нем, сообщает Washington Post.

По ее словам, Трамп всегда был "социопатом" с раздутым эго, которое постоянно нужно "подпитывать". Кроме того, она заявила, что он с младшего возраста обманывал людей и использовал их в своих целях, передает РИА Новости.

В качестве примера Мэри привела тот факт, что сестра Трампа Мэриэнн выполняла за него домашние задания. В Университет Пенсильвании он поступил с помощью некоего Джо Шапиро, которому заплатил.

Книга должна поступить в продажу в США с 14 июля. Сам американский лидер никак не отреагировал на это, а его представители заявили о большом количестве лжи в творении Мэри.

Власти Нью-Йорка ранее обвинили Трампа в распространении коронавируса. По их словам, заявления американского лидера пагубно влияют на ситуацию с COVID-19 в стране, так как они приводят к росту заболеваемости, передает телеканал "360".