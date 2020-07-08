Глава Пентагона отчитался о "сдерживании" России и Китая

Пентагон "сдержал" агрессивные действия России и Китая. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Представляя доклад о своей готовой деятельности на посту министра обороны США, Эспер заявил, что возглавляемое им ведомство за это время сдержало "агрессивные действия" ряда стран. Он отметил, что речь идет как о "странах-изгоях", например, КНДР и Иране, а также о близких США конкурентах — России и Китая.

Министр назвал успехом Пентагона поддержание "лидирующей роли" США, проведение антитеррористических операций, а также "сохранение свободы мореплавания" в Южно-Китайском море и Персидском заливе.