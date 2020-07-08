"Товарищи по оружию": студентка объяснила присутствие воинов в чалмах на Параде Победы

На Параде Победы 24 июня в центре Москвы прошли маршем и военные из Индии. Подробнее об этом рассказала студентка Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Арина Стасевич.

Мало кто знает, но индийцы участвовали во Второй Мировой войне, пишет "Литературная газета". Стасевич называет воинов в чалмах товарищами советских солдат. На сегодня для Индии война и борьба за независимость осталась в тени. Однако Парад Победы для Индии главное событие в ХХ веке, рассказал индийский поэт Анила джи.

В сентябре 1939 года Индия, еще будучи в составе Британской империи, объявила войну Германии. Англичан в составе армии насчитывалось порядка 350 000. Остальные же — индийские наемники. К концу войны англо-индийская армия насчитывала более двух миллионов бойцов.

Простые индийцы выполняли тяжелую работу для фронтовых нужд. При этом их обеспечение легло на саму Индию. Изначально карьеру офицеров получили примерно 8 000 индийцев. По мере того, как война приблизилась к Индии, их число увеличилось втрое. Однако их заработная плата была в пять раз меньше англичан.