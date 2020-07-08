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Американские конгрессмены предложили выделить 275 миллионов на военную помощь Украине

Американские конгрессмены предложили выделить 275 миллионов на военную помощь Украине

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5:47   8 Июля 2020
Политика

Американские конгрессмены предложили выделить 275 миллионов на военную помощь Украине

Американские конгрессмены предложили выделить 275 миллионов на военную помощь Украине

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил включить в проект военного бюджета военную помощь Украине. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Конгрессмены ожидают, что в проект бюджета на 2021 финансовый год будут включены дотации Киеву в размере 275 миллионов долларов. Ранее планировалось включить на эти нужды 25 миллионов долларов.

Предлагается тратить сумму на подготовку личного состава, предоставление Украине вооружения, логистику, а также американскую поддержку в разведывательной сфере.

США в мае передали Украине партию военной помощи на сумму 25 миллионов долларов.

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Автор: Яна Либерман
#украина #конгресс сша #военный бюджет сша

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