Американские конгрессмены предложили выделить 275 миллионов на военную помощь Украине

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил включить в проект военного бюджета военную помощь Украине. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Конгрессмены ожидают, что в проект бюджета на 2021 финансовый год будут включены дотации Киеву в размере 275 миллионов долларов. Ранее планировалось включить на эти нужды 25 миллионов долларов.

Предлагается тратить сумму на подготовку личного состава, предоставление Украине вооружения, логистику, а также американскую поддержку в разведывательной сфере.

США в мае передали Украине партию военной помощи на сумму 25 миллионов долларов.