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5:15   8 Июля 2020
Общество

Специалист назвала вид шоколада, который позволит укрепить иммунитет

Специалист назвала вид шоколада, который позволит укрепить иммунитет

Употребление шоколада способно благотворно повлиять на организм не только благодаря выделению дофамина и серотонина, отвечающих за удовольствие. О пользе этой сладости рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

Шоколад делают из какао-бобов, в которых содержатся полезные флавоноиды. Они хорошо влияют на свертываемость крови и положительно воздействуют на иммунную систему. Поэтому можно сделать вывод, что шоколад помогает укрепить иммунитет, заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, чтобы оказать максимально благотворное влияние на организм, нужно выбирать тот вид шоколада, в котором содержится больше всего какао-бобов. Кроме того, нужно помнить, что содержащийся в продукте сахар снижает свойства флавоноидов.

Зародина отметила, что самым полезным в этом случае будет горький шоколад. Меньше какао-бобов и, следовательно, пользы в молочном шоколаде, совсем нет пользы в белом виде сладости.

Австралийские ученые ранее заявили, что состояние языка может рассказать о некоторых болезнях в организме. Например, о многом может поведать белый налет, передает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#эксперт #иммунитет #шоколад

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