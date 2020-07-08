Специалист назвала вид шоколада, который позволит укрепить иммунитет

Употребление шоколада способно благотворно повлиять на организм не только благодаря выделению дофамина и серотонина, отвечающих за удовольствие. О пользе этой сладости рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

Шоколад делают из какао-бобов, в которых содержатся полезные флавоноиды. Они хорошо влияют на свертываемость крови и положительно воздействуют на иммунную систему. Поэтому можно сделать вывод, что шоколад помогает укрепить иммунитет, заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, чтобы оказать максимально благотворное влияние на организм, нужно выбирать тот вид шоколада, в котором содержится больше всего какао-бобов. Кроме того, нужно помнить, что содержащийся в продукте сахар снижает свойства флавоноидов.

Зародина отметила, что самым полезным в этом случае будет горький шоколад. Меньше какао-бобов и, следовательно, пользы в молочном шоколаде, совсем нет пользы в белом виде сладости.

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