Ливийцы не хотят видеть в своей стране иностранные войска, включая ООН и НАТО, наемников ЧВК SADAT, сирийских боевиков, а также других экстремистов, переброшенных Анкарой в Триполи и Мисурату. Об этом сообщил Александр Малькевич по итогам опроса.

Фонд защиты национальных ценностей регулярно проводит различные социологические исследования в Ливии, заявил Александр Малькевич. Благодаря опросу среди мирного населения удалось сделать вывод, что действия миротворческих организаций ООН и НАТО не способствуют урегулированию ситуации в стране.

Вторжение извне в политику Ливии, которая была осуществлена в 2011 году, превратило богатое и процветающее государство в расчлененную страну. Западные игроки выкачивают ситуацию с природными ресурсами страны, а мирное население Триполи вынуждено выживать среди террора и разбоя бандитов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Наш последний опрос продемонстрировал очень любопытный результат: наличие внешнего врага, интервенции, агрессора приводит к тому, что народ, невзирая на внутренние противоречия сплачивается и осознает себя единой нацией", — рассказал Малькевич.

Малькевич считает, что фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар возглавил по сути освободительную борьбу народа против боевиков, террористов и турецких оккупантов.