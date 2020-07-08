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4:25   8 Июля 2020
Политика

Малькевич: армия Хафтара ведет освободительную борьбу против боевиков в Ливии

Малькевич: армия Хафтара ведет освободительную борьбу против боевиков в Ливии

Ливийцы не хотят видеть в своей стране иностранные войска, включая ООН и НАТО, наемников ЧВК SADAT, сирийских боевиков, а также других экстремистов, переброшенных Анкарой в Триполи и Мисурату. Об этом сообщил Александр Малькевич по итогам опроса.

Фонд защиты национальных ценностей регулярно проводит различные социологические исследования в Ливии, заявил Александр Малькевич. Благодаря опросу среди мирного населения удалось сделать вывод, что действия миротворческих организаций ООН и НАТО не способствуют урегулированию ситуации в стране.

Вторжение извне в политику Ливии, которая была осуществлена в 2011 году, превратило богатое и процветающее государство в расчлененную страну. Западные игроки выкачивают ситуацию с природными ресурсами страны, а мирное население Триполи вынуждено выживать среди террора и разбоя бандитов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Наш последний опрос продемонстрировал очень любопытный результат: наличие внешнего врага, интервенции, агрессора приводит к тому, что народ, невзирая на внутренние противоречия сплачивается и осознает себя единой нацией", — рассказал Малькевич.

Малькевич считает, что фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар возглавил по сути освободительную борьбу народа против боевиков, террористов и турецких оккупантов.

"Он [Хафтар] не хочет подвергать опасности жителей Триполи. Важно, что граждане Ливии это понимают, более того, они испытывают благодарность за это всем военнослужащим ЛНА", — подытожил он.

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Автор: Руслан Неглинный
#политика #ливия #триполи #пнс ливии

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