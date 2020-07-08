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3:36   8 Июля 2020
Общество

Украинские спецслужбы заявили о задержании в Киеве "куратора" руководства ДНР

Украинские спецслужбы заявили о задержании в Киеве "куратора" руководства ДНР

Мужчину, который якобы является куратором руководства Донецкой Национальной Республики, задержала Служба безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Спецслужба отмечает, что задержанный "гражданин К." с 2014 года будто бы осуществлял роль "куратора" руководителей ДНР по линии ГРУ Генштаба ВС РФ.

СБУ подчеркивает, что задержанный является украинским гражданином. Против него возбуждено уголовное дело по статье УК Украины "создание террористической группы или организации". Обвинения будут предъявлены ему в ближайшее время.

Также СБУ прикрепляет к сообщению запись телефонных бесед обвиняемого якобы с россиянами. Среди них — те, кто был объявлен в розыск по делу о крушении малайзийского МН17.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #днр #сбу

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