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 Защитник Ефремова назвал себя вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых адвокатов России

Защитник Ефремова назвал себя вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых адвокатов России
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2:58   8 Июля 2020
Общество

Защитник Ефремова назвал себя вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых адвокатов России

Защитник Ефремова назвал себя вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых адвокатов России

Работа "на результат" обеспечила Эльману Пашаеву одну из самых высоких зарплат среди адвокатов России. Об этом юрист заявил в видеовыступлении, опубликованном телеведущей Ольгой Скабеевой.

Конкретные суммы адвокат актера Михаила Ефремова называть не стал. Он отметил, что является одним из первых в рейтинге высокооплачиваемых защитников РФ, информирует телеканал "360". Об этом он заявил в видеовыступлении, находящемся в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

"Если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я", — отметил Пашаев.

Юрист является адвокатом актера Михаила Ефремова, который ранее стал виновником ДТП в Москве. Артист в нетрезвом состоянии на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в проезжающий автомобиль "LADA", водитель которого позднее скончался от полученных травм. На данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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Автор: Яна Либерман
#дтп #михаил ефремов

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