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2:32   8 Июля 2020
Общество

Джабаров заявил, что Сафронова не стали бы задерживать без веских доказательств

Джабаров заявил, что Сафронова не стали бы задерживать без веских доказательств

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал сообщения "Медузы" о том, что обвиняемый в шпионаже журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов невиновен. Об этом сообщает iReactor.

Член Совфеда в беседе с изданием отмечает, что ФСБ "никогда не шутит" с такими вещами, как задержание по подозрению в госизмене. По его словам, это — самое страшное на данный момент преступление.

Джабаров выразил мнение, что "Медуза" не имеет какого-либо права мешать правосудию в деле Сафронова. Сенатор подчеркнул, что не может представить ситуацию, чтобы в США газета стала бы критиковать ФБР за арест человека.

Сенатор напоминает в интервью iReactor, что по делу Сафронова будет проходить заседание суда, где обвинение станет доказывать его вину, а защита — опровергать. Его судьба решится там, но наказывать Сафронова никто не будет просто так.

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Автор: Руслан Неглинный
#джабаров #медуза #сафронов

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