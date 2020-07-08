Джабаров заявил, что Сафронова не стали бы задерживать без веских доказательств

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал сообщения "Медузы" о том, что обвиняемый в шпионаже журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов невиновен. Об этом сообщает iReactor.

Член Совфеда в беседе с изданием отмечает, что ФСБ "никогда не шутит" с такими вещами, как задержание по подозрению в госизмене. По его словам, это — самое страшное на данный момент преступление.

Джабаров выразил мнение, что "Медуза" не имеет какого-либо права мешать правосудию в деле Сафронова. Сенатор подчеркнул, что не может представить ситуацию, чтобы в США газета стала бы критиковать ФБР за арест человека.

Сенатор напоминает в интервью iReactor, что по делу Сафронова будет проходить заседание суда, где обвинение станет доказывать его вину, а защита — опровергать. Его судьба решится там, но наказывать Сафронова никто не будет просто так.