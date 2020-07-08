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2:00   8 Июля 2020
Политика

Анкара намерена "отомстить" ЛНА ударом по авиабазе "Аль-Джуфра"

Анкара намерена "отомстить" ЛНА ударом по авиабазе "Аль-Джуфра"

Турция может ответить Ливийской национальной армии (ЛНА) ударом по авиабазе "Аль-Джуфра". Для этого у Анкары есть необходимый арсенал, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

База "Аль-Джуфра" является оплотом сил ЛНА. Недавно в Сети стали появляться видеоролики учений с турецкими самолетами F-16. Силам ЛНА стоит опасаться ответных действий со стороны Анкары после нападения на авиабазу "Аль-Ватыя", заявил эксперт "Российской газете". Ранее она была захвачена так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Лямин напомнил, что в арсенале ВВС Турции есть около 250 боеспособных истребителей F-16. Также у Анкары есть самолеты-заправщики KC-135R и новейшие самолеты E-7T.

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Автор: Илья Романович
#турция #f-16 #лна

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