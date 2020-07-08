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1:29   8 Июля 2020
Политика

Комиссар Яррик рассказал, кому был выгоден удар по базе Аль-Ватыя

Комиссар Яррик рассказал, кому был выгоден удар по базе Аль-Ватыя

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в своей колонке для ФАН рассказал, кому выгодна атака на военную базу Аль-Ватыя в Ливии.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля. Неизвестные самолеты атаковали авиабазу Аль-Ватыя в Ливии, которую накануне захватили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Аналитики полагают, что удар мог быть нанесен ОАЭ, Египтом или Францией.

Ливийская национальная армия пятого июля заявила, что нанесла девять авиаударов по турецким объектам на авиабазе Аль-Ватыя. Однако турецкие эксперты продолжают придерживаться версии о "самолетах с неизвестной принадлежностью", подозревая силы Франции или Египта.

Яррик напоминает, что попытка захватить ключевой город Сирт закончилась для протурецких боевиков плачевно. Теперь кураторы из Анкары пытаются "взбодрить" боевиков для того, чтобы продолжить наступление.

Сейчас на кону стоит стратегическая авиабаза Аль-Джуфра. Контроль над ней поможет захватить нефтяные ресурсы Ливии, заявил Яррик. Ради такого большого нефтяного куша Турция может пойти на все.

Эксперт в своей статье для ФАН пишет, что, понеся существенные потери и теряя выход к ливийским нефтепромыслам, Турция может мобилизовать свежие силы для нового рывка в сторону ЛНА. Яррик считает, что остается только гадать, каким ударом возмездия разразится "новая Османская империя".

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #ливия #пнс

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