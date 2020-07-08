ФЗНЦ: порядка 73% опрошенных ливийцев оценивают Турцию как государство-агрессор

Более 73% жителей Ливии относятся к Турции, как к стране-агрессору. Мирное население не хочет видеть на территории своего государства иностранные войска, в том числе НАТО и ООН, показал опрос.

В ливийской столице Триполи негативно к Турции относятся 63% населения. В остальных городах, за исключением Мисураты и Эз-Завии, у большинства людей аналогичное мнение. Кроме того, больше половины ливийцев готовы сражаться против войск Турции, показал опрос Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), проведенный в мае этого года.

Отмечается, что с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром готовы сражаться лишь 12,6% респондентов. Аналитики добавляют, что самую высокую приверженность к Хафтару имеют жители восточной части североафриканской страны, а на западе настроения людей более размыты.