Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии

Уголовное дело Ивана Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия из России на Ближний Восток и в Африку чешским спецслужбам. Об этом сообщили адвокаты бывшего журналиста издания "Коммерсант".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году предоставил чешским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну. В настоящий момент, по решению Лефортовского суда в Москве, подозреваемый помещен под арест на два месяца.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой он занимался.

Факт задержания Сафронова по делу о государственной измене обнародовали в ФСБ и Роскосмосе утром 7 июля.