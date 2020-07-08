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 Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии

Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии
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0:41   8 Июля 2020
Политика

Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии

Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии

Уголовное дело Ивана Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия из России на Ближний Восток и в Африку чешским спецслужбам. Об этом сообщили адвокаты бывшего журналиста издания "Коммерсант".

По версии следствия, Сафронов в 2017 году предоставил чешским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну. В настоящий момент, по решению Лефортовского суда в Москве, подозреваемый помещен под арест на два месяца.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой он занимался.

Факт задержания Сафронова по делу о государственной измене обнародовали в ФСБ и Роскосмосе утром 7 июля.

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Автор: Яна Либерман
#политика #роскосмос #сафронов

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