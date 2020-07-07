Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

 Российские власти утвердили постановление о легализации ваучеров за отмененные рейсы

Российские власти утвердили постановление о легализации ваучеров за отмененные рейсы
ФЗНЦ: порядка 73% опрошенных ливийцев оценивают Турцию как государство-агрессор

ФЗНЦ: порядка 73% опрошенных ливийцев оценивают Турцию как государство-агрессор

 Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии

Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

 Российские власти утвердили постановление о легализации ваучеров за отмененные рейсы

Российские власти утвердили постановление о легализации ваучеров за отмененные рейсы
ФЗНЦ: порядка 73% опрошенных ливийцев оценивают Турцию как государство-агрессор

ФЗНЦ: порядка 73% опрошенных ливийцев оценивают Турцию как государство-агрессор

 Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии

Советник главы Роскосмоса Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
23:55   7 Июля 2020
Общество

Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

Следователи провели экспертизу по делу журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.

Согласно данным ФСБ, советник главы Роскосмоса подозревается в передаче секретных данных об "оборонке" и военно-техническом сотрудничестве России одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о государственной измене.

Роскосмос сообщает, что дело Сафронова не связано с госкопорацией. Журналист ранее работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#следствие #госизмена #сафронов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...