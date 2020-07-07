Экспертиза следствия подтвердила, что Сафронов разгласил гостайну

Следователи провели экспертизу по делу журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.

Согласно данным ФСБ, советник главы Роскосмоса подозревается в передаче секретных данных об "оборонке" и военно-техническом сотрудничестве России одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о государственной измене.

Роскосмос сообщает, что дело Сафронова не связано с госкопорацией. Журналист ранее работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях".