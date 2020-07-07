Действия Турции ставят северо-восток Сирии на грань гуманитарной катастрофы

Турция отключила водоснабжение без объяснения причин в поселении Алюк аш-Шарки в сирийской провинции Хасака. Анкара не стала отвечать на запросы со стороны местной администрации.

Федеральное агентство новостей пишет, что власти Турции официально не комментируют действия в регионе. Источник издания рассказал, что в провинции вода будет отключена до выполнения всех требований Анкары.

Турция во время операции "Источник мира" стала контролировать территории на севере Сирии, где ведутся работы по вытеснению местного курдского населения и переселению на эти земли протурецких боевиков. Анкара захватила водоносную станцию в Алюк аш-Шарки для шантажа восточных провинций Сирии.

США никак не реагирует на действия Турции, связанные с отключением воды и электричества на северо-востоке Сирии. Соединенные Штаты, позиционирующие себя в роли защитников курдов, бросили своих союзников. Вашингтон попросту игнорирует ситуацию.

Турция способна спровоцировать эпидемию на востоке Сирии, что может привести к гибели десятков тысяч сирийцев. Это равносильно подготовке геноцида, чтобы потом продолжить османизацию территории и заселение ее лояльными Анкаре туркоманами.