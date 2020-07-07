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22:14   7 Июля 2020
Общество

Российские власти утвердили постановление о легализации ваучеров за отмененные рейсы

Российские власти утвердили постановление о легализации ваучеров за отмененные рейсы

Авиакомпании обязуются вернуть ваучеры за билеты на рейсы, которые были отменены в связи с COVID-19. В будущем ваучеры можно будет использовать по другим маршрутам. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, предложенному Минтрансом РФ.

Пассажир вправе использовать ваучер в течение трех лет с даты отмены рейса, после авиакомпания обязана вернуть стоимость оплаченной провозной платы. Речь идет о внутренних и международных рейсах, которые были отменены после 18 марта (для рейсов в Китай — после 1 февраля) до 1 мая 2020 года.

Принятие проекта "позволит снять социальную напряженность и повысить устойчивость функционирования авиакомпаний РФ", считает Минтранс.

В начале апреля авиакомпании РФ начали опционально предлагать пассажирам оформить ваучеры вместо возврата средств за неиспользованные билеты. По данным "Аэрофлота" в июне сообщил, что более 100 тыс. пассажиров захотели оформить электронный ваучер.

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Автор: Борис Нестеров
#самолет #общество #авиаперевозки

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