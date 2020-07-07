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Трамп уведомил Конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

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21:12   7 Июля 2020
Политика

Трамп уведомил Конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Трамп уведомил Конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Конгресс США получил от американского президента официальное уведомление о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил сенатор-демократ Роберт Менендес.

Парламентарий от штата Нью-Джерси на своей странице в Twitter сообщил, что Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел США из ВОЗ. Менендес особо отметил, что это было произведено в разгар пандемии коронавируса.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Данная мера принята до проведения оценки роли организации в "плохом управлении и сокрытии данных".

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Автор: Ирина Большунова
#трамп #воз #сенат сша

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