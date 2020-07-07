Депутат Егоров: пора постепенно снимать избыточные ограничения

Роспотребнадзор, настаивая на продлении введенных для сдерживания эпидемии коронавируса ограничительных мер, тормозит возвращение общества к нормальной жизни.

Об этом во вторник заявил депутат петербургского Заксобрания Александр Егоров, выступая на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» конференции «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?».

«Да, я понимаю, что если мы сейчас все откроем, то потеряем все результаты, которые были достигнуты во время карантина. Тут меня многие моменты настораживают. Тем не менее, ограничительные меры пора отменять, но делать это нужно постепенно», — отметил он.

По словам депутата, во время первой волны коронавируса мы получили определенные знания, теперь же количество ориентированных для больных с COVID-19 будет постепенно снижаться, но в Петербурге останутся Клиническая инфекционная больница имени Боткина и Детская клиническая больница №5 имени Филатова. Однако сейчас, подчеркнул Егоров, пока никто не может знать точно, когда именно начнется вторая волна и какой силы она будет.