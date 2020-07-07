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20:52   7 Июля 2020
Общество

Мера по аресту подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса была выбрана судом

Мера по аресту подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса была выбрана судом

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был арестован по решению Лефортовского районного суда Москвы.

Судебное заседание по вопросу об аресте задержанного советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова, которого подозревают в шпионаже, завершилось. Суд принял решение заключить бывшего журналиста "Коммерсанта" под стражу на два месяца.

Сафронова подозревают в совершении преступления по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена"), ему грозит до 20 лет колонии со штрафом до 500 000 рублей.

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Автор: Илья Романович
#суд #арест #роскосмос #сафронов

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