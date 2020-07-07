Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был арестован по решению Лефортовского районного суда Москвы.

Судебное заседание по вопросу об аресте задержанного советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова, которого подозревают в шпионаже, завершилось. Суд принял решение заключить бывшего журналиста "Коммерсанта" под стражу на два месяца.

Сафронова подозревают в совершении преступления по статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена"), ему грозит до 20 лет колонии со штрафом до 500 000 рублей.