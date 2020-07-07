Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

О полной отмене ограничительных мер, введенных ранее для сдерживания эпидемии коронавируса, можно будет говорить не раньше, чем появится вакцина от COVID-19.

Такое мнение во вторник на проведенной Медиагруппой «Патриот» конференции «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?» высказал главный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико. По его словам, создание вакцины против COVID-19 это важный этап борьбы с инфекцией.

Эпидемиологическая статистика в мире остается тяжелой, добавил эксперт, особенно в США. При этом в странах, где власти отменяют ограничительные меры, отмечается всплеск заболеваемости.

«В США ситуация резко обострилась в какой-то степени из-за протестов, — напомнил врач. — Да, на фоне отмены ограничений ответственность упала, маски перестали носить, но протесты тоже сыграли свою роль».

Отменять ограничительные меры в России нужно осторожно и постепенно, считает Брико. Кроме того, по его словам, уже сейчас нужно начинать убеждать людей в том, что от коронавируса нужно будет прививаться.

«Вирус вошел в нашу среду, он будет с нами жить, возможно, примет сезонный характер», — допустил эпидемиолог.

Поэтому, по его словам, о полном снятии ограничений придет время говорить лишь после того, как появиться вакцина от коронавируса. При этом Брико добавил, что в будущем человечество неизбежно столкнется и новыми пандемиями, которые будут вызывать пока еще неизвестные науке вирусы.