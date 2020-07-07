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20:15   7 Июля 2020
Политика

Эдигер заявил, что первая волна COVID-19 только перешла в другую стадию

Эдигер заявил, что первая волна COVID-19 только перешла в другую стадию

Петербург поэтапно снимает ограничения, введенные из-за COVID-19. Возобновляют работу музеи, выставочные залы и фитнес-центры, но это не повод не соблюдать меры предосторожности, заявил клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер.

Согласно распоряжению администрации Петербурга, многие музеи и спортзалы в городе будут впускать посетителей только в медицинских масках и перчатках. Отмечается, что сотрудники этих организаций тоже должны носить средства индивидуальной защиты. В числе обязательных требований — разделение потоков людей на вход и выход, сообщает Nation News.

Эдигер подчеркнул, что первая волна коронавируса не завершена, она только перешла в другую стадию, поэтому говорить о второй волне распространения инфекции нет смысла. Он добавил, что снятие ограничительных мер, вероятно, будет предполагать региональные временные пики увеличения выявления случаев COVID-19, однако это неизбежно в современных условиях.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #коронавирус

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