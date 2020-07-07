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20:15   7 Июля 2020
Общество

Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

Решение о включении Шнурова в ряды руководителей было принято на съезде партии в Москве.

Всего в списке сопредседателей десять человек: глава партии Борис Титов, журналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, глава Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева и другие политические и общественные деятели.

Основная задача, которая сейчас стоит перед Партией роста, — это быть полностью готовыми к выборам в Госдуму в 2021 году, заявил Титов.

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Автор: Илья Романович
#титов #партия роста #шнуров

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