Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

Решение о включении Шнурова в ряды руководителей было принято на съезде партии в Москве.

Всего в списке сопредседателей десять человек: глава партии Борис Титов, журналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, глава Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева и другие политические и общественные деятели.

Основная задача, которая сейчас стоит перед Партией роста, — это быть полностью готовыми к выборам в Госдуму в 2021 году, заявил Титов.