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20:14   7 Июля 2020
Политика

ЕС намеревается регулировать миграцию ливийских беженцев

ЕС намеревается регулировать миграцию ливийских беженцев

Посещение триполийского формирования Мальты под руководством главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа выдалось плодотворным. Соответствующее заявление сделал руководитель "МВД" так называемого Правительства национального согласия Фатхи Башага.

Островное государство тесно контактировало с ПНС Ливии в сфере миграции. Ранее бывший чиновник Мальты Невилл Гаф подтвердил факт наличия договоренностей между "правительством" Сарраджа и администрацией острова. Политик отметил, что соглашение заключалось в том, что мальтийские военные регистрировали нахождение морских судов с ливийскими беженцами и передавали данные береговой охране из столицы североафриканского государства, которые и принимали решение относительно судьбы мигрантов. Такую информацию опубликовало Федеральное агентство новостей.

По мнению специалиста в области политики Антона Бредихина, островное государство является посредником между Евросоюзом и так называемым Правительством национального согласия. Ливийцы, которые пытались сбежать с территории страны Северной Африки, выгодны руководству ЕС, а происходящая ситуация является попыткой европейского объединения регулировать миграцию граждан Ливии, считает политолог.

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Автор: Василий Пименов
#ес #ливия #мальта

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