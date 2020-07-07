Лукашенко сменил нескольких высокопоставленных офицеров в командовании ВС Белоруссии

Руководство Вооруженных сил Республики Беларусь претерпело 7 июля несколько кадровых перестановок. Президент республики Александр Лукашенко произвел перестановки на нескольких ключевых должностях.

Кадровые перестановки в руководстве ВС Республики Беларусь затронули главное разведывательное управление, управление территориальной обороны, Генеральный штаб по боевому управлению и командование войсками Западного оперативного командования. Портал "Беларусь сегодня" со ссылкой на пресс-службу президента РБ опубликовал детали совершенных изменений. Александр Лукашенко подписал соответствующие указы 7 июля.