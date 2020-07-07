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19:47   7 Июля 2020
Экономика

Аналитики "Альфа-Банка" спрогнозировали курс доллара до конца 2020 года

Аналитики "Альфа-Банка" спрогнозировали курс доллара до конца 2020 года

Стоимость денежной единицы США будет находиться в текущем году на уровне 67 рублей, полагают специалисты Центра макроэкономического анализа "Альфа-Банка".

Основным фактором колебания курса рубля к доллару является волатильность цен на топливо, рассказали аналитики "Альфа-Банка".

Сейчас внутренних причин для ослабления национальной валюты РФ не наблюдается, однако все может измениться из-за геополитических рисков и высокой стоимости реального курса рубля, передает мнение экспертов Долг.рф.

В случае влияния нефтяных котировок на российскую денежную единицу курс доллара может достигнуть 75 рублей в следующем году, считают специалисты.

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Автор: Василий Пименов
#доллар #прогнозы

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