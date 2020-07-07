Блогер Навальный заранее открестился от ответственности за проигрыш ФБК на выборах

Основатель признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный и менеджер проектов организации Леонид Волков заранее определили факторы, по которым либеральные активисты могут проиграть на будущих выборах.

Одиозный блогер намерен заранее подготовить аудиторию к провалу "оппозиционных" кандидатов на довыборах в регионах в 2020 году и выборах в Госдуму в 2021 году. Навальный отметил, что многие либеральные активисты якобы скрыто работают на правительство. В их числе, по мнению блогера, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, пишет Nation News

Навальный призвал россиян распространять его ролики среди друзей, родственников и знакомых, рассказывать об "Умном голосовании". При этом ответственность с себя за выбор кандидатур он предусмотрительно снял заранее.

"Умное голосование сработает не потому, что мы классно проведем работу и выберем лучших кандидатов. Оно сработает, если в нем будут участвовать много людей", – заявил блогер.

Глава ФБК не собирается списывать со счетов и слепой случай, хотя и заранее уверен в том, что он сыграет против либеральных кандидатов. По словам Навального, результаты выборов в Мосгордуму в 2019 году повторить не получится. Блогер отметил, что сработавшая в тот раз схема больше не даст таких результатов.

"Я думаю, что, к сожалению, так удачно у нас больше не получится. То, что было сделано, было классно", — считает Навальный.

Он также подчеркнул, что доверять следует только тем кандидатам, которых выберут сторонники ФБК и попробуют провести через "Умное голосование". Осознавая низкие шансы на победу, Навальный старается заранее ответить на все возможные претензии.