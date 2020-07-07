Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

 Блогер Навальный заранее открестился от ответственности за проигрыш ФБК на выборах

Блогер Навальный заранее открестился от ответственности за проигрыш ФБК на выборах
Эдигер заявил, что первая волна COVID-19 только перешла в другую стадию

Эдигер заявил, что первая волна COVID-19 только перешла в другую стадию

 ЕС намеревается регулировать миграцию ливийских беженцев

ЕС намеревается регулировать миграцию ливийских беженцев
Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

 Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами
Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

Сергей Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста

 Блогер Навальный заранее открестился от ответственности за проигрыш ФБК на выборах

Блогер Навальный заранее открестился от ответственности за проигрыш ФБК на выборах
Эдигер заявил, что первая волна COVID-19 только перешла в другую стадию

Эдигер заявил, что первая волна COVID-19 только перешла в другую стадию

 ЕС намеревается регулировать миграцию ливийских беженцев

ЕС намеревается регулировать миграцию ливийских беженцев
Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

 Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами
19:40   7 Июля 2020
Общество

Блогер Навальный заранее открестился от ответственности за проигрыш ФБК на выборах

Блогер Навальный заранее открестился от ответственности за проигрыш ФБК на выборах

Основатель признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный и менеджер проектов организации Леонид Волков заранее определили факторы, по которым либеральные активисты могут проиграть на будущих выборах.

Одиозный блогер намерен заранее подготовить аудиторию к провалу "оппозиционных" кандидатов на довыборах в регионах в 2020 году и выборах в Госдуму в 2021 году. Навальный отметил, что многие либеральные активисты якобы скрыто работают на правительство. В их числе, по мнению блогера, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, пишет Nation News

Навальный призвал россиян распространять его ролики среди друзей, родственников и знакомых, рассказывать об "Умном голосовании". При этом ответственность с себя за выбор кандидатур он предусмотрительно снял заранее.

"Умное голосование сработает не потому, что мы классно проведем работу и выберем лучших кандидатов. Оно сработает, если в нем будут участвовать много людей", – заявил блогер.

Глава ФБК не собирается списывать со счетов и слепой случай, хотя и заранее уверен в том, что он сыграет против либеральных кандидатов. По словам Навального, результаты выборов в Мосгордуму в 2019 году повторить не получится. Блогер отметил, что сработавшая в тот раз схема больше не даст таких результатов.

думаю, что, к сожалению, так удачно у нас больше не получится. То, что было сделано, было классно", — считает Навальный.

Он также подчеркнул, что доверять следует только тем кандидатам, которых выберут сторонники ФБК и попробуют провести через "Умное голосование". Осознавая низкие шансы на победу, Навальный старается заранее ответить на все возможные претензии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#выборы #голосование #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...