Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Уровень летальности от коронавирусной инфекции в России остается умеренным. Возможно осенью, на волне ОРЗ у нас будет отмечаться рост заболеваемости COVID-19, но такой атаки, как весной, произойти не должно.

Об этом, выступая на конференции «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?», которую провела Медиагруппа «Патриот», заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат ГД Геннадий Онищенко.

«Острые респираторные заболевания — это сотни разных вирусов, бактерий, микробов, которые тоже дают свои плоды в копилку заболевших. У нас в сезон до 30 миллионов человек болеют. Коронавирус может присоединиться к этому, но такой коронавирусно-информационной атаки быть не должно», — отметил депутат.

По словам Онищенко, сейчас акцент интенсивности эпидемии коронавируса переместился в южное полушарие – в Бразилию, Перу и Чили.

В свое время, эпидемия «Испанки» унесла жизни 20 миллионов человек, при этом до сих пор по всему миру ежегодно гриппом заболевает от 400 до 700 миллионов человек, напомнил депутат, отметив, что грипп – это совсем другая, гораздо более агрессивная инфекция. Принятые ранее карантинные меры Онищенко назвал избыточными.

«Китай смог остановить распространение коронавируса на 84 тысячах заболевших, у нас сейчас заболевших 500 тысяч, я уже не говорю про американцев, которые в своей предвыборной гонке бросают в топку здоровье своих граждан», — добавил депутат.

В заключение он призвал не принимать во внимание рекомендации главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, так как тот получил этот пост по политическим мотивам.