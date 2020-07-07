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19:25   7 Июля 2020
Армия

Корабли Североатлантического альянса вошли в акваторию Черного моря

Корабли Североатлантического альянса вошли в акваторию Черного моря

Корабли Североатлантического альянса вошли в акваторию Черного моря, об этом говорится в официальном заявлении Национального центра управления обороной.

Отмечается, что в составе группы НАТО находятся корабли Греции, Испании и Италии. Черноморский флот следит за действиями этих судов, указывается в сообщении.

В конце июня в акваторию Черного моря вошел корабль ВМС США, перемещения которого контролировали силы Южного военного округа. На минувшей неделе истребители морской авиации Черноморского флота Су-27 перехватили самолет-разведчик США.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #нато #черное море

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