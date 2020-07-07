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19:22   7 Июля 2020
Политика

Мухаммад Абани: турецкая интервенция убивает суверенитет Ливии

Мухаммад Абани: турецкая интервенция убивает суверенитет Ливии

Вмешательство Турции в ливийский кризис, выразившийся в прямой военной интервенции в Ливию, ставит под угрозу ливийский суверенитет. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Ливии Мухаммад Абани.

Переброска сирийских наемников в Ливию, осуществляемая Турцией, грозит превратить североафриканскую страну в рассадник терроризма. Турецкая интервенция, кроме того, подрывает и без того хрупкий суверенитет Ливии, как считает депутат Палаты представителей Ливии Мухаммад Абани, чей комментарий для местной газеты "Аль-Иттихад" приводит Федеральное агентство новостей.

Парламентарий отметил, что арабский мир выступает против турецкой агрессии в Северной Африке. Абани считает необходимым всем участникам ливийского кризиса прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров, чтобы найти путь к миру в Ливии. Этого же добиваются все соседние страны, для которых превращение Ливии в рассадник терроризма представляет угрозу безопасности.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия

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