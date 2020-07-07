Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом бразильский лидер заявил в беседе с журналистами CNN.

Болсонару отменил все запланированные поездки. Сейчас он уже начал лечение, принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Жалоб на самочувствие у бразильского президента нет, хотя накануне Болсонару сообщил о повышенной температуре.

Отметим, президент Бразилии не раз появлялся на улицах без маски и перчаток, принимал участие в митингах и демонстрациях, общался со сторонниками и пренебрегал соблюдением социальной дистанции, пишет РИА Новости.