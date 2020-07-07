Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

 Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат

Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат
Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

 Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года

Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года
Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

 Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ

Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ
ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

 Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат

Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат
Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

 Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года

Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года
Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

 Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ

Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ
18:35   7 Июля 2020
Политика

Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Американцы стремятся создать двойное руководство Миссией ООН в Ливии. Об этом идет речь в статье французского издания Africa Intelligence. Авторы материала отмечают, что поведение политической элиты США создает проблемы для генсека ООН.

США пытаются перекроить руководство Миссии ООН по поддержке Ливии на свой манер, оказывая давление на международную организацию ради продления мандата полномочного представителя Миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс. Стоит отметить, что Уильямс - американская гражданка и бывший дипломатический служащий.

Вашингтон рассчитывает разделить администрацию МООНПЛ и создать политическое подразделение в Женеве, сохранив представителя по технической координации в ливийской столице, передает Федеральное агентство новостей. Получается, что у Миссии появится двойное руководство. Конечно же, работу Организации объединенных наций в Ливии это вряд ли упростит.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #оон #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...