Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Американцы стремятся создать двойное руководство Миссией ООН в Ливии. Об этом идет речь в статье французского издания Africa Intelligence. Авторы материала отмечают, что поведение политической элиты США создает проблемы для генсека ООН.

США пытаются перекроить руководство Миссии ООН по поддержке Ливии на свой манер, оказывая давление на международную организацию ради продления мандата полномочного представителя Миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс. Стоит отметить, что Уильямс - американская гражданка и бывший дипломатический служащий.

Вашингтон рассчитывает разделить администрацию МООНПЛ и создать политическое подразделение в Женеве, сохранив представителя по технической координации в ливийской столице, передает Федеральное агентство новостей. Получается, что у Миссии появится двойное руководство. Конечно же, работу Организации объединенных наций в Ливии это вряд ли упростит.