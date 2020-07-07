Экстренное предупреждение объявлено в Москве по причине урагана

Экстренное предупреждение объявили власти Москвы по причине урагана. Они порекомендовали жителям столицы закрыть летние веранды.

Во вторник в российской столице случилось резкое ухудшение природных условий: прошел ливень с грозой и шквалистым ветром. В некоторых московских районах наблюдался ураган, порывы которого поднимали тяжелые конструкции в воздух до начала грозы. Так, в Пултиково была снесена с места фруктовая палатка, также в воздух подкинуло двух человек.