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ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

 Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат

Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат
Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

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18:21   7 Июля 2020
Происшествия

Экстренное предупреждение объявлено в Москве по причине урагана

Экстренное предупреждение объявлено в Москве по причине урагана

Экстренное предупреждение объявили власти Москвы по причине урагана. Они порекомендовали жителям столицы закрыть летние веранды.

Во вторник в российской столице случилось резкое ухудшение природных условий: прошел ливень с грозой и шквалистым ветром. В некоторых московских районах наблюдался ураган, порывы которого поднимали тяжелые конструкции в воздух до начала грозы. Так, в Пултиково была снесена с места фруктовая палатка, также в воздух подкинуло двух человек.

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Автор: Яна Либерман
#москва #погода #ураган

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