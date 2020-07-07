Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

 Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат

Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат
Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

 Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года

Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года
Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

 Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ

Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ
ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

 Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат

Президент Бразилии сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат
Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

Вашингтон пытается устроить переворот в руководстве Миссии ООН по Ливии

 Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года

Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года
Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

 Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ

Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ
18:15   7 Июля 2020
Экономика

Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года

Цена на золото поднялась до рекордной отметки, обновив рекорд 2011 года

Цена на золото преодолела отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум 2011 года, свидетельствуют результаты торгов.

По состоянию на 17:28 цена августовского фьючерса на золото на бирже Comex прибавила в цене 0,77% или 13,85 доллара, увеличив стоимость до 1807,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигла 1809 долларов, обновив рекорд, поставленный в 2011 году.

Примечательно, что стоимость золота уже в третий раз за минувшие шесть торговых сессий поднялась выше отметки в 1800 долларов.

Ранее сообщалось, что золотодобыча в России в январе-апреле текущего года составила 81,27 тонны. Это на 4% превышает показатель за этот же период времени в 2019 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#рекорд #цена #золото

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...