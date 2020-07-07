Навальный может помешать Прокопьевой получить компенсацию от ЕСПЧ

Либеральные активисты и представители так называемой "оппозиции" заявили о намерении довести дело журналистки Светланы Прокопьевой до Европейского суда по правам человека. Однако блогер Алексей Навальный может оказать им "медвежью услугу".

Сотрудницу СМИ признали виновной в оправдании терроризма. Суд вынес ей наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Либеральные деятели, в том числе экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, объявили сбор средств. Помимо этого "оппозиционеры" намерены обратиться в ЕСПЧ, чтобы пересмотреть приговор и добиться компенсации, пишет Nation News.

Обращение в европейский суд может привлечь внимание одиозного блогера и основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, который ранее построил свой бизнес на ЕСПЧ. В период несанкционированных акций летом прошлого года он заявлял, что участники митингов якобы смогут получить компенсации от Европейского суда по правам человека и обещал помочь в оформлении бумаг. Однако большинство жалоб так и не было отправлено в ЕСПЧ, а гражданам, чьи обращения все же дошли до инстанции, никаких денег не выплатили.

Журналисты Nation News не исключают, что Навальный мог воспользоваться своими связями и присвоить компенсационные выплаты. Аналогичные действия он вполне способен повторить в истории с Прокопьевой.