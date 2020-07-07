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17:54   7 Июля 2020
Общество

Стиллавин о Ефремове: он "нашкодил" и начал искать какие-то варианты

Стиллавин о Ефремове: он "нашкодил" и начал искать какие-то варианты

Желание актера Михаила Ефремова оправдаться в ситуации со смертельным ДТП выглядит нелогично и инфантильно, заявил радиоведущий Сергей Стиллавин.

Перед Ефремовым стоит основополагающая задача — понести заслуженное наказание и вернуться на свободу с чистой совестью, считает радиоведущий. По его словам, ситуация с отрицанием вины выглядит недостойно.

"Мы все слышали признание, слышали, что вину человек берет на себя, что он кается, извиняется. Прошло несколько недель, и происходят достаточно странные телодвижения", — заявил Стиллавин в интервью журналистам издания "Слово и Дело" .

Он также подчеркнул, что ждет публикации доказательств адвокатом Ефремова. При этом радиоведущий не исключил, что юристы могут придумать "разные ходы".

Отметим, ранее в интервью журналистам Федерального агентства новостей спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Ефремов является убийцей и должен сидеть в тюрьме.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ефремов #комментарий

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