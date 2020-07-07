Менделевич: принятые в России меры позволили избежать «взрывной» эпидемии

Большое число выявляемых в России больных коронавирусом говорит, не о «сумасшедших темпах» распространения эпидемии, а о хорошо поставленном тестировании.

Об этом в ходе конференции на тему «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?», которая во вторник, 7 июля, прошла в Медиагруппе «Патриот», заявил депутат Государственной думы Борис Менделевич.

По его словам, анализ сложившейся ситуации говорит, что коронавирус останется с нами надолго, может быть даже навсегда, поэтому неправильно оценивать эффективность борьбы с эпидемией с точки зрения общего количества зараженных, нужно смотреть на число «тяжелых» пациентов.

Также депутат добавил, что, если вторая волна эпидемии коронавируса, которая, по мнению специалистов, может начаться осенью, действительно возникнет, новые ограничительные меры вводить, скорее всего ,не придется, так как часть россиян (от 25% до 40%) уже переболели, и перегрузки медицинской системы, которой боялись в начале эпидемии, уже не произойдет.

«Принятые у нас в стране ограничительные меры позволили не допустить взрывного характера эпидемии и нам не пришлось, как в Италии, выбирать кого спасать кого нет», — добавил Менделевич.

В заключение депутат заявил, что ему нравится термин «социальная дистанция», который отражает социальную ответственность граждан. По словам Менделевича, дело не только в том, чтобы не заразиться самому, но и в том, чтобы не заразить окружающих людей. С этим же связано и изменение манеры поведения, например, с отказом от рукопожатий. Если пандемия задержится, то, скорее всего, люди действительно станут меньше здороваться за руку и обниматься при встрече.