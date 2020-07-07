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17:34   7 Июля 2020
Весь мир

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Президент США Дональд Трамп использует секретные защитные средства, поэтому ему не страшна эпидемия коронавируса, которая особенно сильно ударила по Америке.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?», которую во вторник, 7 июля, провела Медиагруппа «Патриот», рассказала приглашенная в качестве гостя звезда телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» экстрасенс Дарья Миронова.

Напомним, коронавирусная инфекция нового типа, которая вызывает тяжелую пневмонию, впервые была выявлена в китайском Ухане в конце прошлого года и стремительно распространилась по миру весной 2020 года. России, благодаря вовремя принятым ограничительным мерам, удалось взять под контроль распространение пандемии и избежать большого числа жертв, однако в Европе и особенно в США ситуация складывается гораздо более тяжело. В США к концу первого полугодия текущего года число заразившихся приблизилось к 2,9, при этом 130 тысяч человек из числа заразившихся коронавирусом скончались. Всего в мире к настоящему моменту коронавирусом заболели около 11,5 миллиона человек.

Экстрасенс: Трамп защищается от коронавируса особыми секретными способами

Однако, несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в США, президенту страны Дональду Трампу не грозит заразиться COVID-19. Такое мнение в ходе конференции высказала экстрасенс Дарья Миронова.

«Трамп не заразится коронавирусом, он использует секретные меры, которые не озвучиваются», — уточнила она в беседе с журналистами.

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Автор: Александр Люблинский
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